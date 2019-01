"Benim kimseyle kavgam yok"

Özhaseki, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediğini, ihalelerin dahi canlı yayınladığını aktararak, "Ancak üzüldüğüm bir şey var, televizyonlarda ben bu prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor.' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı." diye konuştu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Televizyonlarda ben prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı." dedi.

Otopark sorununa ilişkin soru üzerine Özhaseki, bakanlığı döneminde otopark yönetmeliği yayınladığını, yönetmeliğe göre her bir daire için bir otopark gösterilmesi gerektiğini anlattı. Binaların bahçelerinin birleştirilip beraber kullanılabilmesi, yolların altına otopark yapılabilmesi gibi yenilikler getirdiklerini anlatan Özhaseki, ayrıca otopark yapımına ilişkin sorunları da ortadan kaldırdıklarını söyledi.

"Ankara özelinde istihdamı artırmaya dönük projeleriniz var mı?" sorusuna karşılık Özhaseki, belediyelerin direkt istihdam yerleri olmadığını ancak ortaya koyacakları projelerle şehri herkesin gelmek için can attığı, iş bulabildiği, istihdamın yoğun olduğu bir kent haline getirebileceklerini söyledi.

Özheseki, "Ankara için de bir taraftan metro durakları çevresinde park yerleri, bir taraftan mahallelerde bölge otopark yerleri bir taraftan da bazı yıpranmış binaların istimlak edilip otopark yapılmasından başka çözüm yok. Bunlarla ilgili epeyce uzun bir çalışma var. Önümüzdeki günlerin en önemli işlerinden birisi bu otopark konusu olacak." şeklinde konuştu.

-"Çok tehlikeli ve sıkıntılı bir iş"

"Türkiye'nin AB yerel yönetim özerklik şartıyla ilgili çekinceleri var. Bununla ilgili daha genel perspektifte bakış açınız nasıl?" sorusuna Özhaseki, "bu konunun zaman zaman dillendirildiğini ancak içeriği konusunda çoğu kişinin fikir sahibi olduğunu sanmadığı" yanıtını verdi.

Özhaseki, "Bunu Ana Muhalefet Genel Başkanı geçtiğimiz seçimler öncesi iki-üç yerde söyledi. Fakat zannedersem danışmanları uyardılar ki bir daha da ağzına almadı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önceki görüşmelerde bunu birkaç maddeye şerh koyarak kabul ettiğini aktaran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar içerisinde ekonomik özgürlük, bağımsızlık, yurt dışıyla direkt temas kurma, muhtariyet ilan etmeye yakın birtakım maddeler vardı. Bunlar çok tehlikeli maddeler. Orada 'AB yerel yönetimler özerklik şartlarını tanıyacağız.' demek 'PKK'lıların öz yönetim ilan etmesini hoş görüyoruz, makuldür, normaldir.' demek manasıyla aynı bana göre. Hiçbir farkı yok. Bunu her platformda da tartışmaya hazırım. Maddeleri de tek tek döküp anlatabilirim. O çok tehlikeli bir gidişat, çok tehlikeli ve sıkıntılı bir iş. Çünkü ülkemizde birlik, bütünlük, beraberlik var. Her bir köşesinde eğer siz belediye başkanlarının yurt dışıyla temas kurup, birlikte hareket etmesini sağlarsanız, ekonomik özgürlükler getirerek onun istediği gibi bütçe oluşturmasını ve harcamasını sağlarsanız, yurt dışıyla temasta sınırsız bir alan açarsanız burada herhalde başka tehlikeler başlar. PKK'nın şu anda istemiş olduğu kendine has bir yönetim tarzıyla bir terör devleti kurması yolunda en önemli adımı atmış olursunuz. Bu tehlikeli bir gidişat diye düşünüyorum."