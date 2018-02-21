Top model Irina Shayk, yeni yaşına giren ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı Instagram üzerinden kutladı.

Alaş ile çekilen pozlarını paylaşan Shayk "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notuyla paylaştı ve Alaş'ın doğum gününü kutladı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KATE MOSS SÜRPRİZİ!

Kariyerini Amerika ve İngiltere'de sürdüren ve Irina Shayk gibi tanınan modellerin yakın arkadaşı olan fotoğrafçı Mert Alaş'a doğum gününde bir sürpriz yapıldı.

47 yaşına giren Mert Alaş için bir doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisinde, pastadan İngiliz model Kate Moss çıktı.

Kate Moss'un "Happy Birthday" şarkısıyla Mert Alaş'ın doğum gününü kutladığı görüldü.

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