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“Benim olduğum yere mi geldin” diye tartıştığı arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da boş bir arsada otururken yanına gelen arkadaşını “Yine mi benim olduğum yere geldin” diyerek bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı.Olay, 30 Eylül günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki boş bir arsada meydana geldi.İddiaya göre, Gökhan Boyuneğmez, arkadaşı Servet Demir’e, “Yine mi benim olduğum yere geldin” dedi.

“Benim olduğum yere mi geldin” diye tartıştığı arkadaşını öldürdü

Adana’da boş bir arsada otururken yanına gelen arkadaşını “Yine mi benim olduğum yere geldin” diyerek bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı.
Olay, 30 Eylül günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki boş bir arsada meydana geldi.
İddiaya göre, Gökhan Boyuneğmez, arkadaşı Servet Demir’e, “Yine mi benim olduğum yere geldin” dedi. İkilinin arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Boyuneğmez, yerdeki şişeyi kırıp Demir’e saldırdı. Demir ise cebindeki bıçağı çıkarıp “Burası senin yanın değil” diyerek, Boyuneğmez’i sol göğsünden yaraladı.
Demir, kanlar içerisinde yere yığıldığını gören arkadaşı Boyuneğmez’i, kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götürüp, bırakarak kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Boyuneğmez, ambulans ile kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, arkadaşını kalbinden bıçaklayan Servet Demir’i yakalamak için çalışma başlattı. Adresi belirlenen Demir, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Servet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Benim olduğum yere mi geldin” diye tartıştığı arkadaşını öldürdü

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