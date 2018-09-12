"Benim reçetem de tedavim de Trabzonspor"

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Köse, odasını adeta bordo mavili kulübün yaşayan müzesi haline getirdi. Ortahisar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde ikamet eden, doğuştan glikojen depo hastası olan ve bu hastalığa bağlı karaciğer, diyabet, göz ve kas problemleri yaşayan Köse, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır bordo mavili takımın maçlarına gidemiyor. Trabzonspor sevdasından bir an olsun vazgeçmeyen Köse, küçük yaşlarda kurduğu "bordo mavi oda" hayalini hayata geçirmek için 5 yıldır uğraşıyor. Köse, kendi imkanları ve çevresindekilerin de desteğiyle öncelikle 2010-2011 futbol sezonundaki kadronun formalarını topladı. Gönül verdiği takımın formalarını bir araya getirmek için yoğun çaba harcayan Köse, daha sonra odasını takıma ait pek çok obje, temsili şampiyonluk kupası, fotoğraflar ve el emeğiyle yaptığı Trabzonspor'un geçmişini anlatan maketlerle donattı. Odasını adeta Trabzonspor'un yaşayan müzesine çeviren Ahmet Köse, hastalığının ilerlemesine rağmen yaşama sevincinden de Trabzonspor sevdasından da kopmuyor.

Müzeye çevirdiği odasına her geçen gün yeni maketler ve objeler ekleyen Köse, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuları odasında ağırlayarak onlarla sohbet etmek istiyor. - "Burası benim en büyük hayalim ve dünyam" Ahmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor sevgisinin küçük yaşlarda başladığını ve sağlıklıyken sürekli maçlara gittiğini söyledi. Hep bordo mavi bir oda hayali olduğunu vurgulayan Köse, "Trabzonspor sevgisi bende hep vardı ama beni tetikleyen 2010-2011 sezonu oldu. Şampiyonluk heyecanını orada ilk kez yaşamıştım. Bu yaşadığım heyecanı da unutmamak için odamda yaşatmak istedim. Bu benim gerçekten hayalimdi ve gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi. Köse, öncelikli olarak Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosundaki oyuncuların formalarını topladığını anlatarak şöyle devam etti: "Yaklaşık 5 yıl bu formaları toplamaya uğraştım ve koleksiyonumu yoğun çabalar sonucu tamamladım. Odamda Trabzonspor'a ait ne ararsanız var. Hayatımın büyük çoğunluğunu hastalığım nedeniyle evde geçirdiğim için maketler yapmaya başladım. Onda da Trabzonspor'u unutmadım. Trabzonspor'un kuruluşunu, maçlarını, geçmişini anlatan maketler yaptım. Maketlerde de bordo mavi aşkını yaşatmak istedim."