İSTANBUL (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasının detayları açıklandı.

Bu yılki teması "Barış" olarak belirlenen, uluslararası öğrencilere yönelik kısa film, hikaye ve şiir yarışmasının basın toplantısı, Tulip Otel İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, yarışmanın hedefinin, uluslararası öğrencilerin gözüyle Türkiye'ye bakabilmek olduğunu belirterek, "İki yıllık tecrübe bize göstermiş oldu ki uluslararası öğrenciler Türkiye'yi ve Türk halkını farklı pencerelerden okumuş ve bizim kültürümüzün güzelliklerini özümsemişler. Bizden aldıkları görgü ve tecrübeleri kendi topraklarına taşıyarak, medeniyetimize büyük katkılar sunacaklar." diye konuştu.

Bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" başlığıyla 51 ülke 91 şehirde uluslararası öğrenci buluşmalarının yapıldığına dikkati çeken Bolat, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu vurguladı.

Bolat, dünyanın içinde bulunduğu buhrandan çıkmasının yolunun Müslümanların çabasına bağlı olduğunu anlatarak, Türk kültür ve sanatını dünyaya taşıyan bir mekanizmaya öncülük edeceklerini belirtti.