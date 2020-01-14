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  4. Benimle Söyle Fox TV'de ne zaman başlıyor? Benimle Söyle 2020 jüri üyeleri kimler?

Benimle Söyle Fox TV'de ne zaman başlıyor? Benimle Söyle 2020 jüri üyeleri kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 02:28 | Son Güncelleme

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla 17 Ocak Cuma ve 18 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Enis Arıkan’ın “Benimle Söyle” sunuculuğunu üstlendiği şarkı yarışmasında, sürpriz isimler de birbirinden değerli jüri üyelerine kaptanlık yapacak.

Benimle Söyle Fox TV'de ne zaman başlıyor? Benimle Söyle 2020 jüri üyeleri kimler?

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı yarışma programı Benimle Söyle, 100 kişilik jürisi ve iddialı yarışmacılarıyla başlıyor.

BENİMLE SÖYLE KURALLARI NELER?

Dansçılardan türkücülere, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik “Benimle Söyle” jurisi müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak, bu sıra dışı yarışma müzik tutkunlarını ekrana kilitleyecek.

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Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösterecekler. Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanacak. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise, kendi aralarında tekrar mücadele edecekler ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabilecek.

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BENİMLE SÖYLE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

100 kişilik jürideki isimler ise şöyle; Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akad, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, pop şarkıcısı Ozan Demir Alp, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

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