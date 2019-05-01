Benimle Söyle’ye Ozan’dan Hello

Dünyanın en yeni ve popüler şarkı yarışmalarından ’All Together Now’, Türkiye’de ’Benimle Söyle’ adıyla ekrana gelecek. Med Yapım’ın hazırladığı yarışmayı Ebru Yalçın yönetecek, Enis Arıkan sunacak. Yarışmanın jürisi müzik dünyasının önemli 100 ismi olacak. Program, yarışmacıların şarkı söyleme ve sahne performansıyla 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. En çok jüriyi ayağa kaldıran yarışmacılar finale gidecek. Her bölümde 10 yarışmacı mücadele edecek, gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

"Artık ne üretim ne de o hıza sahip değiliz"

90’lı yılların ünlü şarkıcısı ve TV programcısı Ozan Demiralp de 100 kişilik jüri arasında yer alıyor. 7 yaşında TRT’nin seçmeleri ile başlayan müzik hayatına 43 senedir devam eden ’Havamdayım’ ve ’Delinin Kısmeti’ isimli iki albümü ile müzikseverlerin beğenisini toplayan, aynı zamanda kanun sanatçısı da olan 90’ların ’Hello Ozan’ı Ozan Demiralp, "90’lı yıllarda yaşanan hareket ve üretim süreci maalesef artık yok. O dönem Türk pop müziğinin altın yıllarıydı bir çok isim bir çok şarkı Türk toplumunun hafızasına kazındı. Üzülerek söylemem gerekirse artık ne üretim ne de o hıza sahip değiliz. Ben müzik endüstrisindeki daralmayı görerek sahnede olmayı tercih ettim. Geriye dönüp baktığımda kararımın ne kadar doğru olduğunu şimdi daha net görebiliyorum. O dönemde bir çok özel televizyona müzik eğlence programı yaptım sonrasında da gelen teklifler oldu ama hem eğlenebileceğim hem de inandığım bir proje ile karşılaşmadım. ’Benimle Söyle’de jüri olmam teklif edilince hemen kabul ettim. Programın yabancı versiyonunu çok severek izliyordum çok kaliteli ve heyecan verici bir yarışma. Yarışmayı Türkiye’ye uyarlayan ekip de muhteşem bir ekip dolayısıyla çok düşünmeme gerek kalmadı, kabul ettim" açıklamalarında bulundu.

