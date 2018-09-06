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Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de 

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Beştepe'de karşıladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçildi.  (FOTOĞRAF) 

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Beştepe'de karşıladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçildi.

(FOTOĞRAF)

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de

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