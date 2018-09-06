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Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Beştepe'de karşıladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçildi.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Beştepe'de karşıladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçildi.

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Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Beştepe'de 
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