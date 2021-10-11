Bennett: ¨Golan Tepeleri İsrail’indir¨

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in 1967 savaşında Suriye'den ele geçirdiği Golan Tepeleri'ni, Şam’la ilgili uluslararası görüşler değişse bile bırakmayacağını söyledi.

2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 1981'de ilhak ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini kabul ederek, ilhakı tanımayan birçok ülke ile ters düşmüştü.

Bennett'in açıklaması, mevcut ABD yönetiminin Golan'ın yasal statüsüne karşı önlem alması ve bazı ABD müttefiki Arap devletlerinin, Suriye’de iç savaş nedeniyle dışladıkları Devlet Başkanı Beşar Esat'a karşı tutumlarını hafifletmeye başlamasını izledi.

Golan Tepeleri’nin geleceğiyle ilgili bir konferansta konuşan Bennett, Suriye'deki iç çekişmenin "dünyadaki birçok kişiyi, belki de bu güzel ve stratejik bölgenin İsrail’in elinde olmasının tercih edilebilir olduğuna ikna ettiğini" savundu.

Muhafazakar Makor Rishon gazetesinin ev sahipliğinde düzenlenen forumda Bennett, "Ancak dünyanın Suriye'ye veya Esat'a ilişkin tutumunu değiştirdiği bir durumda bile, bunun Golan Tepeleri ile hiçbir ilgisi yok. Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta" dedi.

Bennett konuşmasında, Golan'daki İsrail nüfusunu ikiye katlama sözü de verdi.

Beşar Esat'ın yirmi yıllık devlet başkanlığının Mayıs seçimlerinde uzatılması, Batı tarafından dışlanmış olmasını değiştirmedi; ancak diğer Arap liderler, Esat’ın iktidarı sağlam bir şekilde elinde tuttuğu gerçeğini kabulleniyor.

Arap liderlerin yeni tutumu; Esat'ın destekçisi Rusya'nın Suriye'nin yeniden bütünleşmesi için yaptığı çağrılar, Washington'un bölgeye daha az müdahalede bulunma yaklaşımı ve Şam'daki İran ve Türk nüfuzuna karşı koyma umutlarından kaynaklanıyor.

Biden yönetimi mevcut tanımayı değiştirmemekle birlikte, Golan konusunda ihtiyatlı davrandı ve İsrail'in tutumunu hukuki değil fiili olarak nitelendirdi.

Şubat ayındaki bir röportajda, Washington'un Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak görmeye devam edip etmeyeceği sorulduğunda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çoğu ülkenin işgal altında olduğunu düşündüğü bir bölgede, ABD’nin nihai politikalarının incelemesine açık olduğunun sinyalini vermişti.

Blinken CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye'de Esat iktidarda olduğu sürece, İran ve desteklediği milis grupları Suriye'de bulunduğu sürece, Golan'ın kontrolu bence, İsrail'in güvenliği için gerçekten önemli. Hukuki sorularsa başka bir konu ve zamanla Suriye'de durum değişirse, inceleyeceğimiz şey de bu" demişti.

