Bennett İsrailli Çifte Casusluk Suçlamasını Reddetti

İsrail, casus oldukları iddiasıyla Türkiye’de tutuklanan bir İsrailli çiftin serbest bırakılması için çalışıyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrailli aile Natali ve Mody Oknin ile konuştuğunu ve kendilerini İsrail’e getirmek için yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Bennet çiftin daha önce yetkililer tarafından da belirtildiği gibi İsrail istihbaratı için çalışmadıklarını kaydetti.

Bennett, haftasonu boyunca Dışişleri Bakanlığı liderliğinde üst düzey İsrailli yetkililerin konuyla ilgilendiklerini ve mümkün olan en kısa sürede çözüm bulabilmek için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı’ndaki (AA) habere göre çift, Cuma günü mahkeme tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’ndeki evinin resmini çektiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

AA’nın haberinde, ihbarın restorandaki çalışanlar tarafından yapıldığı, çiftin ve yanlarındaki Türkiye vatandaşı kişinin polis tarafından restoranda sorgulanmalarının ardından savcılığa götürüldükleri belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, tutuklanan çiftin İsrail için casusluk yaptıkları iddiası reddedilmişti.

İsrail medyasında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in de, çiftin ailesine, tutukluluğun sonlandırılması için İsrailli yetkililerin gerekeni yaptığı yönünde bilgi verdiği haberleri yer almıştı.

