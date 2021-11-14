HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bennett İsrailli Çifte Casusluk Suçlamasını Reddetti

Bennett İsrailli Çifte Casusluk Suçlamasını Reddetti

14.11.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, casus oldukları iddiasıyla Türkiye’de tutuklanan bir İsrailli çiftin serbest bırakılması için çalışıyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett çiftin İsrail istihbaratı için çalıştığı iddialarını reddetti

İsrail, casus oldukları iddiasıyla Türkiye’de tutuklanan bir İsrailli çiftin serbest bırakılması için çalışıyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrailli aile Natali ve Mody Oknin ile konuştuğunu ve kendilerini İsrail’e getirmek için yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Bennet çiftin daha önce yetkililer tarafından da belirtildiği gibi İsrail istihbaratı için çalışmadıklarını kaydetti.

Bennett, haftasonu boyunca Dışişleri Bakanlığı liderliğinde üst düzey İsrailli yetkililerin konuyla ilgilendiklerini ve mümkün olan en kısa sürede çözüm bulabilmek için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı’ndaki (AA) habere göre çift, Cuma günü mahkeme tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’ndeki evinin resmini çektiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

AA’nın haberinde, ihbarın restorandaki çalışanlar tarafından yapıldığı, çiftin ve yanlarındaki Türkiye vatandaşı kişinin polis tarafından restoranda sorgulanmalarının ardından savcılığa götürüldükleri belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, tutuklanan çiftin İsrail için casusluk yaptıkları iddiası reddedilmişti.

İsrail medyasında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in de, çiftin ailesine, tutukluluğun sonlandırılması için İsrailli yetkililerin gerekeni yaptığı yönünde bilgi verdiği haberleri yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
İran'da 6,4 büyüklüğünde depremİran'da 6,4 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.