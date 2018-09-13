Bennu'nun oğulları podyumda

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week, önceki gün başladı. Etkinlik boyunca Zorlu PSM’de ünlü modacılar, yeni koleksiyonlarını tanıtacak.
Bennu'nun oğulları
1 / 11
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week, önceki gün başladı. Etkinlik boyunca Zorlu PSM’de ünlü modacılar, yeni koleksiyonlarını tanıtacak.
2 / 11
BENNU’NUN OĞULLARI
Bennu Gerede’nin oğulları Dilan, Miro ve Daren İstanbul Moda Haftası’nın ilk gününde podyuma çıktılar.
3 / 11
DB Berdan defilesinde Bennu Gerede ile, Dilan ve Miro podyumda yürürken, Selen Akyüz defilesinde ise üç kardeş ayrı ayrı kıyafetleri tanıttı. Dilan
8 / 11
Tayland'da yaşıyorlar
Bennu Gerede, 1999 yılının yılbaşında Amsterdam’da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır-Sina Çölü’nde Bedevi geleneğine göre evlendi.
9 / 11
Çiftin New York’ta 2000 yılında Daren ve Dilan adında ikiz oğulları oldu.
10 / 11
Bir yıl sonra yeniden anne-baba olma heyecanı yaşayan çift üçüncü çocuklarına Miro adını verdi.Bennu Gerede ve Koray Erkaya 2006 yılında boşandı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum