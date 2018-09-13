MAGAZİN

Bennu'nun oğulları podyumda

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Bennu Gerede’nin oğulları Dilan, Miro ve Daren İstanbul Moda Haftası’nın ilk gününde podyuma çıktılar.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week, önceki gün başladı. Etkinlik boyunca Zorlu PSM’de ünlü modacılar, yeni koleksiyonlarını tanıtacak.

Bennu'nun oğulları

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Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week, önceki gün başladı. Etkinlik boyunca Zorlu PSM’de ünlü modacılar, yeni koleksiyonlarını tanıtacak.
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BENNU’NUN OĞULLARI

BENNU’NUN OĞULLARI
Bennu Gerede’nin oğulları Dilan, Miro ve Daren İstanbul Moda Haftası’nın ilk gününde podyuma çıktılar.
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DB Berdan defilesinde Bennu Gerede ile, Dilan ve Miro podyumda yürürken, Selen Akyüz defilesinde ise üç kardeş ayrı ayrı kıyafetleri tanıttı. Dilan
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Daren
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Miro
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Dilan
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Miro
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Tayland'da yaşıyorlar

Tayland'da yaşıyorlar
Bennu Gerede, 1999 yılının yılbaşında Amsterdam’da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır-Sina Çölü’nde Bedevi geleneğine göre evlendi.
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Çiftin New York’ta 2000 yılında Daren ve Dilan adında ikiz oğulları oldu.
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Bir yıl sonra yeniden anne-baba olma heyecanı yaşayan çift üçüncü çocuklarına Miro adını verdi.Bennu Gerede ve Koray Erkaya 2006 yılında boşandı.
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Bennu gerede istanbul moda haftası

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