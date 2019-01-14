Benny Gantz'dan Yahudi ulus devlet yasasını düzeltme sözü

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı, yeni siyasetçi Benny Gantz, nisan ayında yapılacak seçimde milletvekili olması halinde ırkçı "Yahudi ulus devlet" yasasını düzeltmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Direnç Partisi lideri Gantz, başkent Tel Aviv yakınlarındaki evinin önünde toplanan Dürzi liderlerle bir araya geldi.

Dürziler ile İsrailli Yahudiler arasında "sarsılmaz" bir bağ olduğunu ve bu bağın güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Gantz, "Seçilirsem Yahudi ulus devlet yasasının düzeltilmesi için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Geçen ay İsrail Direnç Partisi'ni kurarak siyasete atılan Gantz, 2011-2014 yıllarında İsrail Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Son anketlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz'ın partisinin 9 Nisan'da yapılacak seçimlerde 120 sandalyeli meclise 15 milletvekili göndermesi öngörülüyor.

İsrail meclisince geçen yıl kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinli soydaşlarının aksine kuruluşundan bu yana İsrail'e sadakatle hizmet eden Dürzileri de "ikinci sınıf vatandaş" statüsüne düşürdüğü belirtiliyor.