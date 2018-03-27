Yaklaşık üç yıllık aşklarını 29 Eylül'de nikah masasına taşıyacak olan Bensu Soral ile nişanlısı işadamı Hakan Baş, ev arayışına başladı.

Bensu 20 milyon TL'lik villaya hayran kaldı

1 / 9 Takvim'de yer alan habere göre; başarılı işadamı, evlendikten sonra Soral'la oturacağı ev için kesenin ağzını açtı. İkili, ilk olarak şehrin karmaşasından uzakta yer alan Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'den 4 buçuk milyon dolara (yaklaşık 18 milyon TL) bir villayı inceledi..

2 / 9 İSTEKLERİ FARKLI... Bahçe içindeki havuzlu dubleks villayı beğenen çift, buna rağmen arayışını sürdürdü. İkili, daha sonra rotasını şehrin merkezine çevirdi.

3 / 9 Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten Bensu Soral, 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldı.

4 / 9 Sık sık Bebek ve çevresinde vakit geçiren Soral'ın Boğaz hayaline nişanlısı da sıcak baktı..

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