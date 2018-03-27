MAGAZİN

Bensu 20 milyon TL'lik villaya hayran kaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Eylül’de evlenecek olan Bensu Soral’la Hakan Baş, ev arayışına başladı. İkili, Kemer Country’de villa ve Bebek’te yalı dairesi baktı. Baş, villayı beğenirken Soral Bebek’teki manzaralı 20 milyon liralık daireye hayran kaldı....

Yaklaşık üç yıllık aşklarını 29 Eylül'de nikah masasına taşıyacak olan Bensu Soral ile nişanlısı işadamı Hakan Baş, ev arayışına başladı.

Bensu 20 milyon TL'lik villaya hayran kaldı

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Takvim'de yer alan habere göre; başarılı işadamı, evlendikten sonra Soral'la oturacağı ev için kesenin ağzını açtı. İkili, ilk olarak şehrin karmaşasından uzakta yer alan Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'den 4 buçuk milyon dolara (yaklaşık 18 milyon TL) bir villayı inceledi..
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İSTEKLERİ FARKLI...

İSTEKLERİ FARKLI...
Bahçe içindeki havuzlu dubleks villayı beğenen çift, buna rağmen arayışını sürdürdü. İkili, daha sonra rotasını şehrin merkezine çevirdi.
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Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten Bensu Soral, 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldı.
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Sık sık Bebek ve çevresinde vakit geçiren Soral'ın Boğaz hayaline nişanlısı da sıcak baktı..
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