Bensu'nun pazar keyfi

Baba evine kahvalt\u0131ya giden Soral, \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 Instagram'da takip\u00e7ileri ile payla\u015ft\u0131. \n\nSoral, alt\u0131na 'Sunday mood' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\n\n\nPARTNERU\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc anbean g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiBella'dan s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlayan i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131rl\u0131 payla\u015f\u0131m! Sadettin Saran yeni a\u015fk\u0131 Emina Jahovic ile ilgili konu\u015ftu
Okuyucu Yorumları 0 yorum