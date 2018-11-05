MAGAZİN

Bensu'nun pazar keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Bensu Soral, hafta sonunu eşi ve ailesiyle geçirdi.

Bensu'nun pazar keyfi

Baba evine kahvaltıya giden Soral, çektiği fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Soral, altına 'Sunday mood' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
bensu soral ailesi

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