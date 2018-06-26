Bensu Soral da photoshop kurbanı oldu!

İçerde dizisi ile yıldızı parlayan seksi oyuncu daha kusursuz gözükmek için dijitalin nimetlerinden yararlandı ama paylaştığı fotoğraf dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bensu Soral da photoshoplu çıktı

1 / 8 İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle yıldızı parlayan Bensu Soral'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf fotoşoplu çıktı

2 / 8 Magazinin ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için bazen fotoşop programına başvuruyor.

3 / 8 Bensu Soral da paylaştığı fotoğrafla fotoşoplu ünlüler kervanına katıldı.

4 / 8 İçerde dizisi ile yıldızı parlayan seksi oyuncu daha kusursuz gözükmek için dijitalin nimetlerinden yararlandı ama paylaştığı fotoğraf dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

5 / 8 Fotoğrafta Bensu Soral'ın uzun boylu gözükmek ve kollarını zayıf göstermek için photoshop yardımı ile ufak dokunuşlar yaptığı görülüyor.

6 / 8 Bensu Soral'ın yeni sezonda İbrahim Çelikkol ile '' Su ve Ateş'' dizisinde başrolü paylaşacağı iddia ediliyor.

7 / 8 Geçtiğimiz günlerde Bensu Soral'a, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni ‘Çukur’ dizisinden teklif geldiği duyurulmuştu. Gelen teklif, Soral’ı heyecanlandırsa da ünlü oyuncu fiyatını iki katına çıkarmıştı.