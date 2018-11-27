MAGAZİN

Bensu Soral'dan cimrilik açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Şu sıralar Organize İşler 2 filminin heyecanını yaşayan Bensu Soral, para biriktirdiğini söyleyerek, "Cimri değil, tutumluyum" dedi.

Bensu Soral'dan cimrilik açıklaması

İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekanda buluştu.
Şu sıralar vizyon için gün sayan Organize İşler 2 filminin heyecanını yaşayan Soral, manevi yönü yüksek biri olduğunu ifade etti.

27 yaşındaki Soral, "Para kazanmaya yeni başladım ama hiçbir yatırım yapmadım" dedi.

Soral sözlerine şöyle devam etti: "Cimri değilim, tutumluyum. Boş yere para harcamam, bankada biriktiriyorum, ileride lazım olacak."

Soral ile eşi Hakan Baş, eylül ayında İstanbul-Beşiktaş'ta dünyaevine girmişti.

Çift düğünün ardından balayı için Bahamalar'ı tercih etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Organize işler 2 bensu soral

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