Bensu Soral'dan cimrilik açıklaması

İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekanda buluştu.

Şu sıralar vizyon için gün sayan Organize İşler 2 filminin heyecanını yaşayan Soral, manevi yönü yüksek biri olduğunu ifade etti.

27 yaşındaki Soral, "Para kazanmaya yeni başladım ama hiçbir yatırım yapmadım" dedi.

Soral sözlerine şöyle devam etti: "Cimri değilim, tutumluyum. Boş yere para harcamam, bankada biriktiriyorum, ileride lazım olacak."

Soral ile eşi Hakan Baş, eylül ayında İstanbul-Beşiktaş'ta dünyaevine girmişti.

Çift düğünün ardından balayı için Bahamalar'ı tercih etmişti.

