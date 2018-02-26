Bensu Soral'ın yüzüğü nerede?

Bensu Soral önceki gün nişanlısı Hakan Baş’la Bebek’te görüntülendi. Eylül ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Hakan Bey bekarlığa veda partisi yapacak mısınız” sorusuna Hakan Baş’tan önce yanıt veren Bensu Soral, “İlla kutlama olur ama o partiyi biz birlikte yaparız. Ayrı ayrı kutlama olmaz” dedi.

Tektaşını takmayan ünlü oyuncu, “Özel günlerde üzerimde güzel bir kıyafet olunca takıyorum. Bugün spor bir kıyafet giydiğim için yüzüğümü takmadım” diye konuştu.