MAGAZİN

Bensu Soral'ın yüzüğü nerede?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 11:45 | Son Güncelleme

Nişanlısı Hakan Baş ile görüntülenen Bensu Soral'ın nişan yüzüğünün parmağında olmaması magazincilerin dikkatini çekti. Bakın neden takmamış

Bensu Soral'ın yüzüğü nerede?

Bensu Soral önceki gün nişanlısı Hakan Baş’la Bebek’te görüntülendi. Eylül ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Hakan Bey bekarlığa veda partisi yapacak mısınız” sorusuna Hakan Baş’tan önce yanıt veren Bensu Soral, “İlla kutlama olur ama o partiyi biz birlikte yaparız. Ayrı ayrı kutlama olmaz” dedi.

Tektaşını takmayan ünlü oyuncu, “Özel günlerde üzerimde güzel bir kıyafet olunca takıyorum. Bugün spor bir kıyafet giydiğim için yüzüğümü takmadım” diye konuştu.

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bensu soral hakan baş

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Tuh tuh ne yazık oldu yüzüğü takmamiş
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