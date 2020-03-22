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Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Oyuncu Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Dansıyla takipçilerini güldüren güzel oyuncunun eğlenceli videosuna beğeni yağdı.

Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncular da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor.

Ünlüler kendilerini ve takipçilerini eğlendirmek için ilginç yöntemler deniyor ve başarılı da oluyorlar. O isimlerden biri de güzel oyuncu Bensu Soral idi.

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Soral evinin bahçesinde ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı hem güldürdü hem de görenlere büyük moral oldu.

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