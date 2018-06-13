Bensu Soral ve Hakan Baş'ın romantik tatili

Bensu Soral ve nişanlısı Hakan Baş, Semih-Yasemen Kaya çifti ile Ege turuna çıktı.

Günlük kirası 2500 Euro olan 27 metrelik bir tekne kiralayan dörtlü, Göcek’teki Hamam Koyu’nda görüntülendi.

HT Magazin'den Onur Aydın'nın haberine göre, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Soral ve Baş, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Romantik anların ardından tekneye çıkan Hakan Baş, üşümesin diye sevgilisine merdivende havlu tuttu.

Geçen yıl tatil için Bodrum'u tercih eden çift bu sene de Ege kıyılarını seçti...

Mart ayında nişanlanan çiftinin ekim ayında evlenmesi bekleniyor. Ancak Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Viyana'da mı yoksa İstanbul'da dünyaevine girecekleri hala bilinmiyor.



