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Bensu Soral ve Hakan Baş'ın düğününe Dilan Deniz damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Bensu Soral ve işadamı Hakan Baş, Four Seasons Hotel İstanbul’da düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Bensu Soral ve işadamı Hakan Baş'ın düğününe ünlü isimler akın etti. Düğünün en dikkat çeken ünlüsü Çukur dizisinde oynayan Dilan Deniz Çiçek idi. Çiçek derin yırtmacıyla gecenin gözdesi oldu

Düğüne ünlüler akın etti

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Oyuncu Bensu Soral ve işadamı Hakan Baş, Four Seasons Hotel İstanbul’da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. KM Events’in organizasyonunu üstlendiği geceye ünlü isimler de akın etti.
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2015 yılında başlayan aşklarını geçtiğimiz mart ayında aile arasında gerçekleştirdikleri nişan töreniyle taçlandıran oyuncu Bensu Soral’la işadamı Hakan Baş önceki akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel’de evlendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğün töreninde ünlü çifti Murat Dalkılıç, Berkay, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin, Ezgi Mola, Esra Erol, Acun Ilıcalı, Yasemin - İzzet Özilhan gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
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Gecede Soral’ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, Baş’ın şahitliğini ise Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı. Düğün töreni öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan ikili, “Çok güzel bir gün. En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi. Mutluluğa “evet” diyen çiftin balayı programını ilerleyen zamanda planlayacağı öğrenildi.
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Yasemin-İzzet Özilhan
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Dilan Deniz Çiçek
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Özlem - Berkay Şahin - Murat Dalkılıç - Oğulcan Engin
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Acun - Şeyma Ilıcalı
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Buse Terim - Volkan Bahçekapılı
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Ekin Türkmen
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Gözde Kansu - Büşra Develi
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Ali Özbir - Esra Erol
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Oğuzhan Koç, törene sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’le katıldı. Muhabirlerin “Aynı projede yer almak ister misiniz?” sorusu üzerine Koç, “Yağmur Hanım keşke istese, ben çok isterim” dedi.
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Ezgi Mola
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Hakan Hatipoğlu - Gizem Hatipoğlu
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Pelin Akil
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Hilal Özdemir - Volkan Babacan
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Furkan Andıç
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