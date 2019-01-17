Bentler yıkıldı bir köy su altında kaldı

Antakya kırsalındaki Aşağıoba Mahallesi sakinleri, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen Amik Ovası'ndaki yağmur sularının mahalleye geçişini engellemek için bent kurdu.

Sel sularından bir köy su altında kaldı

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden bu bentler yıkıldı. Bendin yıkılması mahalledeki bazı ev ve ahırların sular altında kalmasına yol açtı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanlarını ahırlardan tahliye etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Diyap Döşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle çok mağdur olduklarını söyledi.

Yetkililerden yardım isteyen Döşoğlu, "Bentlerle suyu ne kadar engellediysek bir türlü tutamadık. Evlerimizi su bastı, çok mağduruz. Ahırlarımızı da su bastı. Tavuklarımızı taşımak zorunda kaldık. Evimiz, yurdumuz her yerimiz gitti." dedi. Aysel Erdemir ise 60 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar hayatında böyle bir felaket görmediğini anlattı.

Hamit Kuvvetli de taşkınların meydana getirdiği sel nedeniyle mahallelerinin su altında kaldığını söyledi.

Kurdukları bendin yıkıldığını dile getiren Kuvvetli, "Yavaş yavaş köyümüze su girmeye başladı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. Köyümüzün büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvanlarla nereye gideriz? Sıkıntı... Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı taşıdık ancak taşıyamayanlar var, onların da maalesef kendi kaderlerini beklemekten başka ellerinden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Aşağıoba'da yaklaşık 600 hanenin bulunduğunu aktaran Kuvvetli, mahallenin dörtte birinin sular altında kaldığını iddia etti.