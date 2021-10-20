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Benzema, Valbuena'ya seks videosu ile şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor

20.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın, geçmişte milli takımda birlikte forma giydiği Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapılmasında rolü olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava bugün Paris'te başladı. İlk duruşmaya katılmayan Benzema hakkında 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.

Benzema, Valbuena'ya seks videosu ile şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın, geçmişte milli takımda birlikte forma giydiği Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapılmasında rolü olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava bugün Paris'te başladı. İlk duruşmaya katılmayan Benzema hakkında 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.

Savcılar Benzema'yı, Valbuena'yı, şantajcı olmakla suçlanan bir gruba para ödemeye teşvik etmekle suçluyor. Benzema ise iddiaları reddediyor.

Davada Benzema'nın dışında dört kişi daha yargılanıyor.

Seks videosu iddiaları sonrası Benzema ve Valbuena, Fransa milli takımından uzaklaştırılmıştı.

Benzema, Fransa Milli Takımı formasını bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan itibaren yeniden giymeye başlamıştı.

Valbuena ise 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giymişti.

6 yıl öncesine dayanıyor

Dava ise bundan 6 yıl önce gerçekleşen bir olaya dayanıyor.

İddialara göre Valbuena, Marsilya'da futbol çevrelerinde tanınan Axel Angot'a, içeriğinin başka bir cihaza aktarılması için cep telefonunu teslim etti.

Angot cep telefonunda cinsel içeriğe rastladı, bir arkadaşıyla beraber bu görüntüleri basına sızdırmamak için Valbuena'dan para istedi.

Haziran 2015'te bu tehditlere dair telefonla aranan Valbuena, durumu polise bildirdi.

Ancak bu aşamadan sonra şantaj ağı, içlerinden biri gizli polis olan aracıların futbolcu Valbuena'ya ulaşmaya çalışmasıyla daha karmaşık bir hal aldı.

Bu süreçte zanlılar Benzema'nın yakın arkadaşlarına giderek Valbuena'ya ulaşılmasında yardım istedi.

Benzema'nın, 6 Ekim 2015'te Paris'te milli takım antremanında Valbuena'ya, isterse "güvenilir kişilere" ulaşmasında yardım etmeyi teklif ettiği öne sürülüyor.

Konuşmanın arkadaşını uyarmak için yapıldığını iddia eden Benzema, polisin kendisini bu ağın içine çekmek için dürüst olmayan yöntemler kullandığını da öne sürdü.

Valbuena ise Benzema'yla milli takım antrenmanındaki diyaloğuyla ilgili olarak "Bu konuşma salak yerine konduğum intibasını yarattı" demişti.

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