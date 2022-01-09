Benzerliği gözlerden kaçmadı! Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin bakın kim çıktı!

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi her hafta seyircileri ekranlara kilitliyor. Gönül Dağı dizisinde "Meryem" rolü ile dikkat çeken Sevilay Gültekin, Elimi Bırakma dizisinde de oynamış. Ayrıca Gültekin'in, herkesin tanıdığı o oyuncuyla benzerliği gözlerden kaçmadı.

GÖNÜL DAĞI'NIN MERYEM'İ BAKIN KİM ÇIKTI!

Sevilay Gültekin, 2019'da final yapan Elimi Bırakma dizisinde, Dolunay Soysert'in canlandırdığı Sumru karakterinin gençliğini oynamış.

1997 doğumlu Sevilay Gültekin 24 yaşındadır. 2018'de Yeni Gelin dizisinde Turist Anna, 2019'da Elimi Bırakma dizisinde Genç Sumru rolü ile kamera karşısına geçti. Profesyonel oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin'in ilk ekran önü projesi Jessica May ve Tolga Mendi'nin oynadığı komedi, aşk türündeki Yeni Gelin'dir.

BENZERLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Pozlarıyla gündeme gelen Sevilay Gültekin, Instagram'da, 'sevilay.gultekinn' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ayrıca Gültekin'in, Bez Bebek, Köstebekgiller, Masumiyet gibi projelerde yer alan Aleyna Keskinci ile benzerliği gözlerden kaçmadı.





