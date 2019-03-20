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Benzersiz dostluk! Onlarca insanın hayalini yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da vahşi hayvanları koruma görevlisi Lisa Tora Jaqueline Kytösaho’nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakın dostluk dikkat çekiyor.

10 yılı aşkın süredir hayvanları koruma görevlisi olarak çalışan Lisa, paylaştığı görüntülerle sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviriyor.

Hayvanları koruma görevlisi Lisa'nın çitalarla yakın dostluğu

Güney Afrika’daki bir vakıfta, 10 yılı aşkın süredir hayvanları koruma görevlisi olarak çalışan Lisa Tora Jaqueline Kytösaho’nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakınlık, görenleri şaşırtıyor.
Kytösaho'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflarda, çitalara duyduğu özel ilgiye vurgu yapılıyor.
Çitaları elleriyle besleyen Kytösaho, zaman zaman onlarla arazi aracıyla yolculuk yapıp, oyunlar oynuyor.
Paylaşımlarında vahşi yaşamın korunması gerektiğinin altını çizen Kytösaho, yırtıcı ve soyu tükenmekte olan hayvanların asla evcilleştirilmeye çalışılmamasını bildiriyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika çita

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