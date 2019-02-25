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Benzersiz manzara! Gören hayran kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Denizli'deki Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi'nde yer alan İnceğiz Arap Apıştı Kanyonu, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan İnceğiz Arap Apıştı Kanyonu'na gelen ziyaretçiler Büyük Menderes Nehri’nin kollarından olan Akçay'ın Tavas yönünden gelen Yenidere ile birleşerek derin ve dar bir vadiden geçen sular, Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne doğru oluşturduğu manzarayla karşılaşıyor.

Denizli, Aydın ve Muğla il sınırında olan, Kale’ye de 45 kilometre mesafede bulunan kanyon, görüntüsü ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kanyona Denizli, Aydın ve Muğla’dan gelen çok sayıda ziyaretçi 380 metre yüksekliği 6 kilometre uzunluğu bulunan ve yer yer 12 metreye düşen kanal genişliği olan ve binlerce yılda doğal yollardan oluşan kanyona akın ediyor. Yaz dönemlerinde de kamp tutkunları kanyondaki atmosferin tadını çıkarırken, kanyon büyüleyici atmosferi ile fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oluyor.

Fakir bir Arap çocuğun efsanesi kanyona adını verdi

Arap Apıştı Kanyonu’nun adının bir efsaneden geldiğini aktaran yöre sakinlerinden Muktalip İbileme şunları söyledi:
“Biz küçüklüğümüzde şu hikaye ile büyüdük; kanyonun üst tarafı büyük bir ova var, bu bölgede de fakir bir Arap oğlan var. O zamanlarda ovada çalışan ırgatlar (işçiler), Arap çocuğunu ovada su olmadığı için, kanyonun bulunduğu nehre sürekli su doldurmaya gönderiyorlar.
Arap çocuğu da kanyona gelip, ayağının birini kanyonun karşısındaki dağa diğer ayağını da bu tarafa koyarak eğilip çaya inmeden elindeki toprak su bardağına suyu dolduruyor. ‘Apıştı’ oradan geliyor. Arap apışarak buradan suyunu doldurarak yukarı ovaya çıkıyor. İnsanlar da onun bu kadar kısa sürede gelmesini merak ediyor.
İki saatlik yolu 15 dakikada nasıl geliyor diye merak edip takip ediyorlar ve Arap çocuğunun suyu o şekilde doldurduğunu görüyorlar. Bunu Arap’a sorduklarında ise çocuk bir cevap vermeden ağlayarak ortadan kayboluyor. Bir daha da onu burada kimse görmüyor” dedi.

'HAVASI, SUYU VE ATMOSFERİ ÇOK GÜZEL'

'HAVASI, SUYU VE ATMOSFERİ ÇOK GÜZEL'
Ailesiyle kanyonu ziyarete gelen Yavuz Selim İbileme, kanyonu, suyu ve nehirdeki balıkları beğendiğini belirtti. Kanyonun yakınında oturduklarını ve sıkça ziyarete geldiklerini ifade eden Ayşe İbileme ise, “Buranın havası, barınma alanı, suyu her şeyi güzel. Biz burada yakında oturuyoruz, sık sık geliyoruz” diye konuştu.

'HAFTA SONU TATİLİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN GELDİK'

'HAFTA SONU TATİLİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN GELDİK'
Hafta sonu tatili değerlendirmek için eşi ve kızlarıyla kanyona gelen Yeliz Çetin de “Aydın’dan geliyoruz, çok beğendik. İkimiz de çalışıyoruz, stres attık. Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer. Vakit geçirilmesi güzel bir yer.” şeklinde konuştu.
Piknik yapmak için malzemelerini alıp kanyona geldiklerini dile getiren Adem Çetin ise kanyonun atmosferinin kendisini çok etkilediğini kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Denizli İnceğiz Arap Apıştı Kanyonu

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