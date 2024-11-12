Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde cinnet getiren Erkan Sekmen (47), kardeşi ve kardeşinin ailesinin bulunduğu marketi ateşe verdi. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

BENZİN BİDONUYLA MARKETE GİRDİ! PATLAMA OLDU

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Erkan Sekmen, husumetli olduğu ağabeyinin işlettiği markete elinde benzin bidonuyla geldi. Ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi, markette patlama meydana geldi. Olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen’in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.

KARDEŞİNİ KATLETTİ

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi’ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENDİ DE AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Erkan Sekmen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölge sakinleri iki kardeş arasında daha önce de sık sık kavga çıktığını dile getirdiler.