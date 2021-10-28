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Benzin dökerek kendini yakmak istedi

28.10.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde bir kişi, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri şahısla konuşarak ikna etmeye çalışırken diğer polis memuru kendi canını hiçe sayarak üzerine atladığı şahsı etkisiz hale getirdi.

Benzin dökerek kendini yakmak istedi

Kula’da meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G. isimli şahıs, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan şahsı vazgeçirmek için çaba sarf ederken, bir yandan da şahsın elindeki benzin bidonu ile çakmağı almaya çalıştı. Bir polis memuru şahısla konuşarak ikna etmeye çalışırken, şahsın bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren diğer polis memuru ise kendi canını hiçe sayarak şahsın üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı almak için müdahale etti. Emniyet güçlerince etkisiz hale getirilen S.G.’nin elindeki benzin bidonu ve çakmak alınırken, çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. Etkisiz hale getirilen şahıs, polisler gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Öte yandan şahsa intihara teşebbüsten işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Manisa
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