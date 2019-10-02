HABER

Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, esnaflık yapan evli 2 çocuk babası Müfit Topkan (49), iddiaya göre verem hastalığına yakalandığı için 17 Eylül günü üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, esnaflık yapan evli 2 çocuk babası Müfit Topkan (49), iddiaya göre verem hastalığına yakalandığı için 17 Eylül günü üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Topkan, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, İstiklal Mahallesi'nde 17 Eylül günü meydana geldi. Müfit Topkan, iddiaya göre bir süre önce verem hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle bunalıma giren Müfit Topkan, aldığı alkolün de etkisiyle üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Alevler içerisinde kalan Topkan'a çevredeki bir vatandaş işyerinden getirdiği yangın söndürme cihazı ile müdahale etti. Müfit Topkan, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Topkan'ın vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede iki hafta tedavi gören Müfit Topkan, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Topkan'ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
GÜNCELLEME - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Son dakika: Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.