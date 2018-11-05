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Benzin döktüğü aracına binip ateşe verdi, son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Faruk B.

Benzin döktüğü aracına binip ateşe verdi, son anda kurtuldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Faruk B. (48), benzin döktüğü aracına binip kapıları kilitledikten sonra kendisini ateşe verdi. Patlamayla birlikte çevredeki polis ve itfaiye ekipleri uzaklaşırken, Ömer Faruk B. aracından inerek son anda kurtuldu.
Olay, sabah saat 10.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aracına ve üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, Ömer Faruk B.'yi ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen aracına binen ve kapıları kilitleyen Ömer Faruk B. bu sırada kendisini ateşe verdi. Patlamayla birlikte çevredekiler uzaklaşırken, Ömer Faruk B. pantolonu tutuşmuş vaziyette aracından inip dışarı çıktı. Alev topuna dönen araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülüp, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ömer Faruk B., pantolonu söndürüldükten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Ömer Faruk B., daha sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Benzin döktüğü aracına binip ateşe verdi, son anda kurtulduBenzin döktüğü aracına binip ateşe verdi, son anda kurtuldu

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