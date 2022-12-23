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  4. Benzin döküp büfeyi ateşe verdi! O anlar saniye saniye görüntülendi

Benzin döküp büfeyi ateşe verdi! O anlar saniye saniye görüntülendi

23.12.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de bir kişinin büfeyi benzin döküp ateşe vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez İlhanlı Mahallesinde dün gece meydana gelen olayda, motor kasklı bir kişi büfenin önüne gelerek yanındaki benzini döktükten sonra ateşe verdi.

Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin büfeye benzin döküp yakması ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Niğde benzin büfe

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