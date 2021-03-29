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Benzin döküp karısını yaktı

29.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da bir kişi, karısını götürdüğü ağaçlık alanda benzin dökerek yakmaya çalıştı.

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Tekirdağ’da bir kişi, karısını götürdüğü ağaçlık alanda benzin dökerek yakmaya çalıştı. Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi mevkiinde ağaçlık bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinde yaşayan Ekrem A., (29) eşi A.A.’nın (29) kendisini aldattığını düşünerek, bu konuyu konuşmak için eşini de yanına alıp 59 ACB 524 plakalı motosikleti ile Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy Mahallesi mevkiindeki ormanlık bir alana gitti.

Yakarak öldürmeye çalıştı
Ağaçlık alandaki patika yoluna gelen ikili burada aldatma konusunu bir süre konuştu. Karı koca arasında çıkan tartışma sonucu, Ekrem A. daha önce yanına aldığı pet şişe içerisindeki benzini eşi A.A.’nın üzerine döktü. Ekrem A. benzin döktükten sonra eşini acımasızca yaktı. Olayın yakınlarında bulunan çeşmede suyla üzerindeki alevleri söndüren kadın, daha sonra yola çıkarak yardım istedi.

Yakılan kadın yardım isteyerek kurutulabildi
Karısını yakan Ekrem A. ise olay yerinde kaçtı. Yolda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yardım isteyen A.A., durdurduğu bir araçla Tekirdağ Şehir Hastanesine gitti. Gelen ihbarları üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olay yerinden kaçan Ekrem A.’yı gözaltına aldı. Ekrem A. jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Ekrem A. tutuklandı. Tekirdağ’dan İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen kadının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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