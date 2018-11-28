Benzin döküp kendini yakan kişi, hayata 54 gün tutunabildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ekim ayında üzerine benzin dökerek kendini yakan Mustafa Aktaş (40), 54 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl İlçesinde 5 Ekim gecesi meydana geldi. Motosikleti ile Atatürk Bulvarı'nda Hükümet Konağı önüne gelen Mustafa Aktaş, burada motosikletten indi ve yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Mustafa Aktaş'ı saran alevler Kaymakam lojmanında görevli polis memuru tarafından söndürüldü. Ağır yaralan Aktaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilen Aktaş, 54 gün sonra hayatını kaybetti. Tedaviye rağmen kurtarılamayan Aktaş'ın işsiz ve bekar olduğu öğrenildi.

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