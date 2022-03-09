Benzin fiyatları 9 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart benzin fiyatlarında son durum Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabında yapılan paylaşım sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 Mart 2022 Çarşamba (bugün) motorin ve benzine zam geldi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 9 Mart 2022 Çarşamba benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

9 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. 9 Mart Çarşamba (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldiği açıklandı.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama:

"09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,07

Motorinde 1,59 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

9 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

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9 Mart Çarşamba günü bezinin litresi İstanbul'da 19,27 TL'den 20,34 TL'ye, Ankara'da 19,37 TL'den 20,44 TL'ye, İzmir'de ise 19,39 TL'den 20,46 TL'ye yükseldi.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

9 Mart Çarşamba günü motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 21,21 TL'den 22,80 TL'ye, Ankara'da 21,31 TL'den 22,90 TL'ye ve İzmir'de 21,31 TL'den 22,90 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

9 Mart Çarşamba günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 19,27 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 9 Mart Çarşamba günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 19,37 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

9 Mart Çarşamba günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 20,44 TL'dir.





