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Benzin fiyatları 9 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 9 Mart 2022 Çarşamba

09.03.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları güncel liste Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tüm araç sahiplerini ilgilendiren gelişmenin ardından Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? gibi soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 9 Mart 2022 Çarşamba benzin fiyatları güncel liste ve il il detaylar...

Benzin fiyatları 9 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart benzin fiyatlarında son durum Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabında yapılan paylaşım sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 Mart 2022 Çarşamba (bugün) motorin ve benzine zam geldi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 9 Mart 2022 Çarşamba benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

9 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. 9 Mart Çarşamba (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldiği açıklandı.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama:

"09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,07
Motorinde 1,59 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzin fiyatları 9 Mart 2022 güncel liste!

9 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?


9 Mart Çarşamba günü bezinin litresi İstanbul'da 19,27 TL'den 20,34 TL'ye, Ankara'da 19,37 TL'den 20,44 TL'ye, İzmir'de ise 19,39 TL'den 20,46 TL'ye yükseldi.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

9 Mart Çarşamba günü motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 21,21 TL'den 22,80 TL'ye, Ankara'da 21,31 TL'den 22,90 TL'ye ve İzmir'de 21,31 TL'den 22,90 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

9 Mart Çarşamba günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 19,27 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 9 Mart Çarşamba günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 19,37 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA

9 Mart Çarşamba günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 20,44 TL'dir.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

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Ankara İstanbul İzmir
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