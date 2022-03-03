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Benzin fiyatları güncel liste! 3 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 3 Mart 2022 Perşembe

03.03.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart benzin fiyatları güncel liste Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Benzin, LPG, motorin ve mazot fiyatları söz konusu açıklama sonrası bugün de araştırılıyor. Peki 3 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? İşte 3 Mart 2022 Perşembe benzin fiyatları güncel liste ve il il detaylar...

Benzin fiyatları güncel liste! 3 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 3 Mart 2022 Perşembe

3 Mart benzin fiyatları güncel liste Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından merak konusu oldu. Benzin ve motorine zam geldi. Bu kapsamda 3 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 3 Mart 2022 Perşembe benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

3 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.

3 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya yükseldi. Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

MAZOTUN LİTRESİ NE KADAR? 3 MART 2022 PERŞEMBE

Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

LPG LİTRESİ NE KADAR? 3 MART 2022 PERŞEMBE

3 Mart Perşembe günü motorine 1 lira 51 kuruş, zam geldi. Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

3 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı 17,44 TL'dir.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 3 Mart 2022 Perşembe günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 17,53 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

3 Mart 2022 Perşembe günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 17,55 TL'dir.

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