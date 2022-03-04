Benzin fiyatları güncel liste! 4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart benzin fiyatları güncel liste Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Benzin ve motorine zam geldi. Bu kapsamda 4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Mart 2022 Cuma benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

4 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

4 Mart Cuma (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Dün benzin ve motorin fiyatlarında artış olmuştu. Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre Motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi.

4 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

4 Mart Cuma günü bezinin litresi İstanbul'da İstanbul'da 17,46 TL'den 17,99 TL'ye çıktı. Ankara'da ortalama 17,55 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 18,08 TL oldu. İzmir'de 17,58 TL'den 18,11 TL'ye çıktı.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 4 MART 2022 CUMA

Ankara'da ortalama 17,68 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 19,01 TL oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 TL'den 18,93 TL'ye, İzmir'de 17,69 TL'den 19,02 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 4 MART 2022 CUMA

4 Mart 2022 Cuma günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı 117,99 TL'dir.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 4 MART 2022 CUMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 4 Mart 2022 Cuma günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,08 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 4 MART 2022 CUMA

4 Mart 2022 Cuma günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 18,11 TL'dir.



