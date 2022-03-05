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Benzin fiyatları güncel liste! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi

05.03.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları güncel liste Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın duyurusun ardından merak konusu oldu. Tüm araç sahiplerini ilgilendiren gelişme sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? gibi soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 5 Mart 2022 Cumartesi benzin fiyatları güncel liste ve il il detaylar...

Benzin fiyatları güncel liste! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart benzin fiyatlarında son durum Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Mart 2022 Cumartesi (bugün) motorin ve benzine zam geldi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Mart 2022 Cumartesi benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

5 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzin ve motorin fiyatlarına 4 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği 3 Mart Perşembe gecesi açıklanmıştı. Dün bir zam haberi daha geldi. Bu, hafta boyunca benzin ve motorin fiyatlarına gelen 3. zam oldu.

5 Mart Cumartesi (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere benzine 69, motorine 84 kuruş zam geldiği açıklandı.

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 5 Mart 2022 Cumartesi

5 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

5 Mart Cumartesi günü bezinin litresi İstanbul'da 17,99 TL'den 18,68 TL'den çıktı. Ankara'da ortalama 18,08 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 18,77 TL oldu. İzmir'de 18,11 TL'den 18,80 TL'ye çıktı.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 5 MART 2022 CUMARTESİ

Ankara'da ortalama 19,01 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 19,85 TL oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 28,93 TL'den 19,77 TL'ye, İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye çıktı.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 5 MART 2022 CUMARTESİ

5 Mart 2022 Cumartesi günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18,68 TL'dir.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 5 MART 2022 CUMARTESİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 5 Mart 2022 Cumartesi günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,77 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 5 MART 2022 CUMARTESİ

5 Mart 2022 Cumartesi günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 18,80 TL'dir.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

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