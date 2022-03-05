Benzin fiyatları güncel liste! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart benzin fiyatlarında son durum Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Mart 2022 Cumartesi (bugün) motorin ve benzine zam geldi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Mart 2022 Cumartesi benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.
Benzin ve motorin fiyatlarına 4 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği 3 Mart Perşembe gecesi açıklanmıştı. Dün bir zam haberi daha geldi. Bu, hafta boyunca benzin ve motorin fiyatlarına gelen 3. zam oldu.
5 Mart Cumartesi (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere benzine 69, motorine 84 kuruş zam geldiği açıklandı.
5 Mart Cumartesi günü bezinin litresi İstanbul'da 17,99 TL'den 18,68 TL'den çıktı. Ankara'da ortalama 18,08 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 18,77 TL oldu. İzmir'de 18,11 TL'den 18,80 TL'ye çıktı.
Ankara'da ortalama 19,01 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 19,85 TL oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 28,93 TL'den 19,77 TL'ye, İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye çıktı.
5 Mart 2022 Cumartesi günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18,68 TL'dir.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 5 Mart 2022 Cumartesi günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,77 TL'dir.
5 Mart 2022 Cumartesi günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 18,80 TL'dir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum