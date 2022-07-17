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  4. Benzin istasyonunda can pazarı! Fren yerine gaza bastı, iki kişi araçların arasında sıkıştı

Benzin istasyonunda can pazarı! Fren yerine gaza bastı, iki kişi araçların arasında sıkıştı

17.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yeniköy’de bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde rahatsızlanan sürücü, fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Kontrolden çıkan otomobil, önce yakıt alan sürücüye ve çalışana ardından da diğer araca çarparak durabildi. Diğer araç sürücüsü ile istasyon çalışanı ise iki aracın arasında kalarak sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi araçların arasında kurtarmayı başardı.

Benzin istasyonunda can pazarı! Fren yerine gaza bastı, iki kişi araçların arasında sıkıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunda araç sürücüsü Ömer Tevfik Burcu, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünden çıkan araç, o esnada istasyonda otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek’e ve istasyon görevlisi Serhat Katar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişiyi önüne alan araç, park halindeki otomobile çarparak sıkıştırdı.

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İKİ ARACIN ARASINDA KALARAK SIKIŞTILAR

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi araçların arasından kurtarırken, sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
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İstasyon görevlisi Katar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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Çalışmaların ardından araçlar trafik çekicisi yardımıyla bulundukları yerden kaldırılacak emniyet otoparkına götürüldü. Yakıt pompasında ise maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası benzin istasyonu
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