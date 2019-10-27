HABER

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü... Akaryakıt alan otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 02:43 | Son Güncelleme

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü mevkiinde benzin istasyonundan akaryakıt alan otomobil, motor kısmından alev aldı.

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü mevkiinde benzin istasyonundan akaryakıt alan otomobil, motor kısmından alev aldı. Benzin istasyonu çalışanları tarafından akaryakıt pompalarından uzaklaştırılan otomobil istasyon çalışanları ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken facia ucuz atlatıldı.
Yangın, gece saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Duraklar köyü mevkiinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan Erkan Furuncu’nun kullandığı 81 AAP 240 plakalı otomobil akaryakıt almak için Duraklar köyü mevkiinde akaryakıt istasyonunda durdu. Pompaya yaklaşan otomobil, yakıt aldığı esnada otomobil elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Alevleri gören istasyon çalışanları hemen otomobili pompalardan uzaklaştırarak kenara aldı ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, motor kısmı yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

PARTNERCan Yaman ile aşk mı yaşıyor?Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
Tartıştığı grubun arasına otomobiliyle giren sürücü ağabeyini ezerek öldürdüTartıştığı grubun arasına otomobiliyle giren sürücü ağabeyini ezerek öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.