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Benzin istasyonunda ırkçı tartışma!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonrası ülkede ırkçı saldırılar artmaya devam ediyor. Son olay Arizona Eyaleti'nde yaşandı.

Ülkenin Arizona eyaletinde benzin istasyonunda, benzin alırken pompanın çalışmaması üzerine yardım isteyen İspanyol kadın ile istasyonda görevli kişi arasında "ülkene dön" kavgası çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonrası ülkede protestolar yanı sıra ırkçı vakalarda da artış devam ediyor. ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde bulunan bir benzin istasyonunda, benzin aldığı sırada pompanın çalışmaması üzerine yardım isteyen İspanyol kökenli bir kadın ile benzin istasyonun marketindeki kasa görevlisi arasında kavga çıktı.

"ÜLKENE DÖN BURADA NE İŞİN VAR"

Kavganın nedeninin istasyona benzin almaya gelen İspanyol kökenli müşterinin benzin pompasının çalışmadığını şikayeti üzerine başladığı öğrenildi. Marketin kasasına gelen müşteri ile kasiyer arasında başlayan tartışma " Ülkene dön. İspanyol isen orada yaşa, burada ne işin" var sözleriyle kavgaya dönüştü.Kavgada yumruklar havada uçuştu. Olay benzin istasyonunda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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