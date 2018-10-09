Benzin istasyonunda kapkaç kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de bir benzin istasyonunda kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kapkaç 21 Eylül Günü meydana geldi. A.A isimli kişinin çantası, araç ile yanına yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.K isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çanta ve cep telefonu ele geçirildi.3 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü
Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı
Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı
Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
'Terör örgütü özerklik ilan edecek' iddiası!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum