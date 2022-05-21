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  4. Benzin istasyonunda korkunç olay! Yakıt tankları böyle patladı

Benzin istasyonunda korkunç olay! Yakıt tankları böyle patladı

21.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın Al-Ahsa bölgesinde yer alan Al-Dress benzin istasyonunda yakıt tankları, aşırı sıcak nedeniyle patladı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Al-Ahsa bölgesinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi.

AŞIRI SICAK NEDENİYLE PATLAMA OLDU

İstasyonda bulunan yakıt tanklarının aşırı sıcaklık nedeniyle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından istasyonda ağır hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, patlamanın yeraltı yakıt tankından kaynaklandığını ve istasyonun altyapısının ağır hasar gördüğünü belirtti.

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentinde sıcaklık 48 derece olarak kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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