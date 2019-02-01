HABER

Benzin istasyonunda pompacıyı gasp eden şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir benzin istasyonunda görevli pompacıyı darp ederek 600 TL parayı gasp eden şahıs yakalandı.Olay, geçtiğimiz Çarşamba sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti.

Afyonkarahisar’da bir benzin istasyonunda görevli pompacıyı darp ederek 600 TL parayı gasp eden şahıs yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Kar maskesi ve bere takarak görevli pompacı C.K.’yi darp edip kasada bulunan 600 TL’yi çalarak kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün boyunca işyeri ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek zanlı M.S.’ye ulaştı. Düzenlenen operasyonda zanlı M.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Motosikletin üzerine yatarak yarış yaptılarMotosikletin üzerine yatarak yarış yaptılar
Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı, sızıntı yaşandıHafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı, sızıntı yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.