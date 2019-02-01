Benzin istasyonunda pompacıyı gasp eden şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da bir benzin istasyonunda görevli pompacıyı darp ederek 600 TL parayı gasp eden şahıs yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Kar maskesi ve bere takarak görevli pompacı C.K.’yi darp edip kasada bulunan 600 TL’yi çalarak kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün boyunca işyeri ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek zanlı M.S.’ye ulaştı. Düzenlenen operasyonda zanlı M.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

