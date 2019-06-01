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Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli saldırıya 6 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

Bursa’da benzin istasyonunda yaşanan pompalı tüfekli kavgada, Zafer Çakmak’ı (30) yaralayan Yasin İpek (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Davada müşteki-sanık olan Zafer Çakmak’a ise, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, olay, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’ndeki benzin istasyonunda 19 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi.

Bursa’da benzin istasyonunda yaşanan pompalı tüfekli kavgada, Zafer Çakmak’ı (30) yaralayan Yasin İpek (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada müşteki-sanık olan Zafer Çakmak’a ise, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’ndeki benzin istasyonunda 19 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. Zafer Çakmak, daha önceden araç satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Serhat Erdal ile benzin istasyonunda buluşmak için özel araçlarıyla benzin istasyonuna geldi. Zafer Çakmak, Serhat Erdal’ın (32) aracının yanına giderek, ön kapıyı açtı. Ve direksiyon başındaki Erdal’a yumruk attı. Erdal’ın yanında olan Yasin İpek de av tüfeği ile Zafer Çakmak’ı vurarak, yaraladı. Benzin istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından Yasin İpek ile beraberidekiler kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan İpek, yakalandı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zafer Çakmak da "Arabanın yanına geldiğimde torpido gözünde iki silah gördüm. Serhat’ın vites kolunun yanında bulunan silaha elini uzattığını fark edince elinden tuttum. Serhat ile mücadele ederken, patlama sesi geldi, kendimi yerde buldum. Olay günü üzerimde silah yok" dedi.
Mahkeme Yasin İpek’i yaralama suçundan 6 yıl hapis müşteki-sanık Zafer Çakmak’ı da ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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