Benzin ve LPG zam var mı? Benzin motorin LPG ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?

Benzin ve LPG fiyatları en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Benzin ve LPG'ye gelen zamlardan sonra vatandaşlar, yeni gelen her zam haberlerini ilgiyle takip etmeye başladı. Geçtiğimiz cuma günü Rusya ukrayna savaşı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra petrol varil fiyatı yeniden 110 doların üzerine çıktı. Yaşanan bu artış nedeniyle gözler olabilecek yeni bir benzin zammına çevrildi. Benzin, LPG ve akaryakıt fiyatlarına dair son güncel rakamlar...

BENZİN VE LPG FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Benzin ve dizel yani motorin fiyatlarına son olarak 8 Mart 2022 Salı günü zam geldi. Benzinde 83 kuruş, motorinde 1,52 TL zamdan sonra güncel fiyatta benzin 19,51 TL, motorin 21,28 TL oldu. 9 Mart 2022 tarihinde de benzine 79 kuruş, motorine 2,25 TL zam yapıldığı bildirildi. Fakat aynı gün içinde zammın geri çekildiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklandı. 9 Mart 2022 Çarşamba günü yapılan değişim şu açıklamayla dile getirildi;

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir."

Öte yandan otogaza (LPG) 11 Mart 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapılacağı iddia edildi.

BENZİN MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?