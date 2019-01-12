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Benzin yerine mazot koyulan aracının bozulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde parzarcılık yapan Güler Deniz, (32) ürünlerini taşıdığı benzinle çalışan kamyonetinin akaryakıt istasyonunda benzin yerine mazot koyulması nedeniyle çalışmadığını iddia ederek, tamir masrafını ödemeyen istasyon sahipleri hakkında dava açacağını söyledi.  Diyarbakır'da pazarcılık yaparak kendi ailesiyle birlikte 2 ailenin de geçimini sağlayan Güler Deniz, 15 gün önce aracına yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna gitti.

Benzin yerine mazot koyulan aracının bozulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu

Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde parzarcılık yapan Güler Deniz, (32) ürünlerini taşıdığı benzinle çalışan kamyonetinin akaryakıt istasyonunda benzin yerine mazot koyulması nedeniyle çalışmadığını iddia ederek, tamir masrafını ödemeyen istasyon sahipleri hakkında dava açacağını söyledi.
Diyarbakır'da pazarcılık yaparak kendi ailesiyle birlikte 2 ailenin de geçimini sağlayan Güler Deniz, 15 gün önce aracına yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna gitti. Daha sonra eve giden Deniz, sabah ürünlerini götürmek için aracına bindi. Araç bir türlü çalışmayınca çekici çağırıp, aracını tamirciye götüren Deniz, yaklaşık 10 gün sonra aracının benzin yerine mazot konulması nedinyle çalışmadığını öğrendi. 2 yıldır yakıt aldığı akaryakıt istasyonuna giden Deniz, istasyonun sorumlu müdürünün ilk başta hatalarını kabul ettiğini ama faturayı gördükten sonra ödeme yapmayı reddettiğini söyledi. Deniz, hem tamir parasını hem de yaklaşık 15 gün boyunca ürünlerini taşımak için kiraladığı aracın parasını cebinden ödedi. Akaryakıt istasyonu sorumlusunun çıkan fatura karşısında aracını da küçümsediğini iddia eden Deniz, tuttuğu avukat aracılığıyla mahkemeye başvurarak hakkını arayacak.
'3 AİLEYE BAKIYORUM'
Pazarcılık yaparak geçimini sağladığını aktaran Deniz, "Bir tek kendi aileme değil baktığım 2 aile daha var. Normalde 2 yıldır oradan alıyorum. Gittiğim gün iki personel oradaydı. Benzin mi mazot mu? diye sordular ben de benzin dedim. Onlar mazot olabilir diye kararsız kaldı. 2 defa pompaya bastılar almadı. 3'üncü denemelerinde doldurdular. O anda şüphelenmedim. Aracı kullanmayı biliyorum ama o kadar anlamıyorum. Sonra nakliyemi yaptım eve gittim. Sabah aracı çalıştıramadım. Çekici ile sanayiye götürdük. Orada bana benzinden olabileceğini söylediler. 'Hayır onlar hata yapmaz' dedim. 10 gün boyunca arızasını bulamadılar. Bunun yanı sıra önce elektrikçiye götürdüm anlamadı. Başka tamirciye götürdüm. O da anlamadı. En son aracımızın markasının tamircisine bırakmışlar. Beni aradılar. Gittim aracıma benzin yerine mazot bırakıldığını ve bundan dolayı bozulduğunu söyledi. Daha sonra akaryakıt istasyonunun müdürüyle görüştüm. İlk başta 'Tamam biz hallederiz, sıkıntı değil' dediler. Hatta bizzat usta ile görüşmeye gittiler. Ustaya ücreti yüksek bulduklarını söylemiş. Bu yüzden problem çıktı. 15 gündür beni zaten mağdur etmişler. Ayrıca aracım olmadığı için günlük 100 lira nakliye parası ödedim" dedi.
'HATAYI İŞÇİYE YÜKLEDİLER ÖDEME YAPMADILAR'
Akaryakıt istasyonu sorumlusunun faturayı duyduktan hatayı işçiye yüklediğini ve işçinin ödemesi gerektiğini kendisine söylediğini anlatan Deniz, "Ama işçinin de işi bıraktığını söyledi. Öyle anlaşamadık. Hakkımı sonuna kadar savunacağım. Beni üzen nokta, dalga geçer gibi 'Sizin aracınızın değeri ne ki bin 600 lira masraf çıkarıyorlar' demesi oldu. Aracımın değeri isterse 5 bin lira olsun o benim emeğim sonuçta. Benim aracım. Bunu söylemeye hakkı yok. Ben onlar hakkında maddi ve manevi ne gerekiyorsa hukuki yollardan hakkımı arayacağım" diye konuştu.
Oto tamircisi Mehmet İğne de araca yanlış yakıt koyulduğunu belirterek, "Benzin yerine mazot bırakmışlar. O şekilde çalıştırılmak istenince de çalışmamış. Çekici ile getirdiler. Enjeksiyonları, sübapları, contaları yanmış. Bin 660 lira masrafı oluştu" dedi.

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Benzin yerine mazot koyulan aracının bozulduğu iddiasıyla şikayetçi olduBenzin yerine mazot koyulan aracının bozulduğu iddiasıyla şikayetçi olduBenzin yerine mazot koyulan aracının bozulduğu iddiasıyla şikayetçi olduBenzin yerine mazot koyulan aracının bozulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu

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