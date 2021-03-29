HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

29.03.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde benzin ve motorin yüklü tankerin motor kısmında başlayan yangın yakıt tankına ulaşmadan söndürülerek, olası bir faciadan dönüldü.Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık Karayolunun 19.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde benzin ve motorin yüklü tankerin motor kısmında başlayan yangın yakıt tankına ulaşmadan söndürülerek, olası bir faciadan dönüldü.
Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık Karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Pazarcık’tan Gölbaşı istikametine ilerleyen Mehmet Zeki Karaca’nın kullandığı 23 AJ 273 plakalı benzin ve motorin yüklü tankerin ön kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı yolun sağına çekti.
Yangın tüpünü almak istediği esnada dumanların yerini alev aldı. Yangın tüpüyle yangını söndüremeyeceğini anlayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile alevler yakıt tankına sıçramadan söndürüldü.
Yangında aracın ön kısmı tamamen yanarken, aracın tank kısmı dışındaki kısımları küle döndü. Yakıt tankına alevlerin ulaşmaması olası bir facianın önüne geçti.
Yangın nedeniyle trafik akışının durdurulduğu karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından karayolu trafiğe açılarak tek şeritten ulaşım sağlandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamaMEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından açıkladı! Partinin kritik ismi virüse yakalandı

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Cafe, restoran ve lokantalar kapalı mı olacak? Cafe, restoran ve lokantalar Ramazan'da hangi saatlerde çalışacak?

Cafe, restoran ve lokantalar kapandı mı?

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor?

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son Dakika: 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Korkutan veriler! Vaka tablosunda tedirgin eden artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.