Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde benzin ve motorin yüklü tankerin motor kısmında başlayan yangın yakıt tankına ulaşmadan söndürülerek, olası bir faciadan dönüldü.

Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık Karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Pazarcık’tan Gölbaşı istikametine ilerleyen Mehmet Zeki Karaca’nın kullandığı 23 AJ 273 plakalı benzin ve motorin yüklü tankerin ön kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı yolun sağına çekti.

Yangın tüpünü almak istediği esnada dumanların yerini alev aldı. Yangın tüpüyle yangını söndüremeyeceğini anlayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile alevler yakıt tankına sıçramadan söndürüldü.

Yangında aracın ön kısmı tamamen yanarken, aracın tank kısmı dışındaki kısımları küle döndü. Yakıt tankına alevlerin ulaşmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın nedeniyle trafik akışının durdurulduğu karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından karayolu trafiğe açılarak tek şeritten ulaşım sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

