Benzine zam yapıldı mı? LPG ve benzin fiyatları zamlandı mı? Benzine zam var mı? 6 Nisan benzin fiyatları!

Araç sahipleri yeni bir güne benzin ve LPG fiyatlarını araştırarak başladı. Benzin fiyatları 6 Nisan Çarşamba günü en çok merak edilen konular arasında ilk sırlarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına 60 kuruş üzerinde zam gelmesi bekleniyordu ancak beklenen zam gelmedi. LPG'ye 60 ila 70 kuruş arasında zam yapılacağı söylentileri gündemde dolaşıyor. Ancak beklenilenin aksine dün de herhangi bir zam haberi gelmedi. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG'ye yapılabilecek her zam haberini merakla takip ediyor. İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Yapılan son açıklamaya göre 3 Nisan tarihinde motorine 6 kuruş zam geldi. Öte yandan, benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

ANKARA VE İSTANBUL BENZİN/MOTORİN FİYATLARI

Son gelen zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

