HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Benzine zam yapıldı mı? LPG ve benzin fiyatları zamlandı mı? Benzine zam var mı? 6 Nisan benzin fiyatları!

Benzine zam yapıldı mı? LPG ve benzin fiyatları zamlandı mı? Benzine zam var mı? 6 Nisan benzin fiyatları!

06.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını taşıt sahipleri her gün kontrol ediyor. Geçtiğimiz akşam motorin fiyatlarına yapılan 6 kuruşluk zamdan sonra şimdi de gözler LPG'ye yapılacak zamma çevrildi. Vatandaşlar 6 Nisan 2022 benzine, LPG'ye zam geldi mi şeklinde sorular sormaya başladı. İşte araç sahiplerinin merak ettiği zam haberi!

Benzine zam yapıldı mı? LPG ve benzin fiyatları zamlandı mı? Benzine zam var mı? 6 Nisan benzin fiyatları!

Araç sahipleri yeni bir güne benzin ve LPG fiyatlarını araştırarak başladı. Benzin fiyatları 6 Nisan Çarşamba günü en çok merak edilen konular arasında ilk sırlarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına 60 kuruş üzerinde zam gelmesi bekleniyordu ancak beklenen zam gelmedi. LPG'ye 60 ila 70 kuruş arasında zam yapılacağı söylentileri gündemde dolaşıyor. Ancak beklenilenin aksine dün de herhangi bir zam haberi gelmedi. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG'ye yapılabilecek her zam haberini merakla takip ediyor. İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Yapılan son açıklamaya göre 3 Nisan tarihinde motorine 6 kuruş zam geldi. Öte yandan, benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

ANKARA VE İSTANBUL BENZİN/MOTORİN FİYATLARI

Son gelen zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ataması yapılan büyükelçiler kimler?Ataması yapılan büyükelçiler kimler?
Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayıNisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İlginizi Çekebilir

Saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama

Saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.