Benzini biten motosikleti ayağı ile itti

Bahçelievler’de bu sabah saatlerinde ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Bahçelievler yan yolda benzini biten bir motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek benzinliğe götürmeye çalıştı. 34 SR 2101 plakalı motosikletin sürücüsü, benzini biten 34 UH 9435 plakalı motosikleti E5 Yan yolda diğer sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ayağıyla itmeye başladı. Hem kendisini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, benzini biten diğer motosiklet sürücüsünü benzinliğe kadar itti.

Motosikleti benzinliğe kadar ayağıyla iten diğer motosiklet sürücüsü daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi.



