HABER

Benzini biten motosikleti ayağıyla itti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti.

Eyüpsultan’da bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eyüpsultan’da 34 JF 5117 plakalı motosikletin sürücüsü, benzini biten bir motosikleti diğer sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ayağıyla itmeye başladı. Hem kendisini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir cep telefonunun kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir motosikletçinin başka bir motorcuyu seyir halindeyken ayağıyla ittiği görülüyor.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (2)Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (2)
Düzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyorDüzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.